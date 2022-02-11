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Зампостпреда РФ при ООН не исключил подготовку Западом провокаций в Донбассе

Анна Назайкина
08:39 11.02.2022
Дипломат выразил надежду, что у Запада «хватит благоразумия на подобную схему не идти».
Зампостпреда РФ при ООН не исключил подготовку Западом провокаций в Донбассе
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Коллективный Запад может готовиться к провокационным действиям в Донбассе, чтобы впоследствии обвинить Россию в агрессии в сторону Украины. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский.

«Я бы не стал отвергать такой сценарий, он прослеживается в той безосновательной истерии, которая нагнетается вокруг нахождения наших войск на нашей же территории…В таких условиях риск военной провокации возрастает во много раз», - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Полянский добавил, что надеется на то, что западным странам «хватит благоразумия», чтобы не предпринимать подобные шаги.

Ранее в МИД РФ отмечали, что Соединенные Штаты и Великобритания выдумали «российскую угрозу» для дальнейшей «героической» борьбы с ней и «победы». По словам Захаровой, таким образом Запад пытается отвлечь внимание от «собственных политических кризисов».

Также странам Запада в российском внешнеполитическом ведомстве рекомендовали прекратить нагнетать необоснованную истерию против РФ и не доводить ситуацию до чрезвычайно болезненной для них самих эскалации.

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