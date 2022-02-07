Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ призвали Запад прекратить антироссийскую истерию

Анна Назайкина
10:25 07.02.2022
Вопрос о предоставлении России гарантий безопасности приобрел неотложный характер, отметил глава департамента ведомства Ермаков.
В МИД РФ призвали Запад прекратить антироссийскую истерию
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Странам Запада следует прекратить нагнетать необоснованную истерию против России и не доводить ситуацию до чрезвычайно болезненной для них самих эскалации. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков.

«Один из основных посылов российских предложений по гарантиям безопасности... состоит в том, что Западу давно пора одуматься, прекратить ничем не обоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же самих обострения», - сказал дипломат.

Кроме того, Ермаков отметил, что вопрос о предоставлении России гарантий безопасности приобрел характер неотложности, так как в отношениях между Россией и Западом накопилась «критическая масса» проблем.

Сегодня, 7 февраля, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты и Великобритания выдумали «российскую угрозу» для дальнейшей «героической» борьбы с ней и «победы». По словам Захаровой, таким образом Запад пытается отвлечь внимание от «собственных политических кризисов».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:23 В стране и мире
Захарова объяснила, зачем Британии и США нужна «российская угроза»
08:43 Спорт
Хоккеистки сборных России и Канады вышли в масках на матче ОИ в Пекине
06:50 Армия
Видео
Отряд боевых кораблей ТОФ прошел через ледовые поля из Японского в Охотское море
05:05 Армия
Видео
Российские и белорусские летчики провели совместное патрулирование на Су-30СМ
01:46 В стране и мире
В Роспотребнадзоре раскрыли долю «стелс-омикрона» в России
Популярное
Мясников назвал главные ошибки при измерении давления
Кандидат в президенты Франции заговорила по-русски
Видео
Битва ПТРК: названы главные отличия российского «Корнета» и американского «Джавелина»
Видео
Самый быстрый в мире катер на подводных крыльях «Сагарис» разогнался быстрее 100 километров в час
Александр Большунов завоевал первое золото сборной РФ на Олимпиаде в Пекине
Видео
Опубликованы кадры взлета ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.