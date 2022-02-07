В МИД РФ призвали Запад прекратить антироссийскую истерию

Странам Запада следует прекратить нагнетать необоснованную истерию против России и не доводить ситуацию до чрезвычайно болезненной для них самих эскалации. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков.

«Один из основных посылов российских предложений по гарантиям безопасности... состоит в том, что Западу давно пора одуматься, прекратить ничем не обоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же самих обострения», - сказал дипломат.

Кроме того, Ермаков отметил, что вопрос о предоставлении России гарантий безопасности приобрел характер неотложности, так как в отношениях между Россией и Западом накопилась «критическая масса» проблем.

Сегодня, 7 февраля, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты и Великобритания выдумали «российскую угрозу» для дальнейшей «героической» борьбы с ней и «победы». По словам Захаровой, таким образом Запад пытается отвлечь внимание от «собственных политических кризисов».