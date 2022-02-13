Определен стартовый номер Валиевой в короткой программе на Олимпиаде

Для российской спортсменки Камилы Валиевой, ставшей олимпийской чемпионкой по фигурному катанию в командном турнире на ОИ-2022 в Пекине, был определен стартовый номер в короткой программе личного турнира Игр – фигуристке достался 26 номер.

Церемонию награждения победителей и призеров турнира Игр, которая должна была состоятся во вторник, 8 февраля, перенесли на неопределенный срок. В Международном агентстве тестирования (ITA) сообщили, что церемонию отложили из-за допинг-пробы 15-летней россиянки, которая была взята в декабре во время чемпионата России. Тогда у Валиевой обнаружили запрещенный триметазидин.

Временное отстранение российской спортсменки было снято 9 февраля, однако Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА.

В свою очередь данную ситуацию прокомментировали в Олимпийском комитете России (ОКР). Было отмечено, что в период проведения зимней Олимпиады в Пекине у российской спортсменки при допинг-тестировании не было обнаружено запрещенных веществ.

Тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе заявила, что невиновность 15-летней спортсменки не требует доказательств, это «аксиома».

Министр спорта России Олег Матыцин в разговоре со «Звездой» сообщил, что, по имеющейся у него информации, выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрит дело об отмене временного отстранения российской фигуристки сегодня, 13 февраля.