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«Впали в истерику»: Пиманов рассказал, что думает о нынешнем телевидении

Анна Берестовая
23:48 13.02.2022
Алексей Пиманов назвал главную миссию современного телевидения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сегодня Россия находится в состоянии информационной войны, которую не она первой начала. Такое мнение выразил президент медиахолдинга «Красная звезда» - сценарист, режиссер, продюсер и телеведущий Алексей Пиманов в эксклюзивном интервью программе «Фетисов» на телеканале «Звезда».

«Нам все время вбрасывают так называемые фейки, как про... то, что вот сейчас мы со дня на день прям "атакуем" Украину. Прям... спим и видим, когда мы "завоюем" эту несчастную Украину. Кому она нужна», - высказался он.

Как указал Пиманов, российская сторона, к сожалению, вынуждена все время отвечать на какую-то ложь. Глава медиахолдинга отметил, что в связи с этим возникает другой вопрос: что произошло с очень многими его телевизионными коллегами, журналистами и ведущими.

«Они вдруг впали в истерику. Они вдруг начали кричать, вопить, говорить, давить», - заявил телевизионщик.

Пиманов объяснил, что эта истерия, создающаяся медиа, передается зрителям. И люди начинают жить в стрессовом состоянии, что неизвестно как может сказаться на ситуации. В связи с этим, как посчитал он, миссия нынешнего общественно-политического вещания - начать разговаривать спокойно.

«Вот мне иногда говорят, а чего ты в "Человеке и Законе" все время такой спокойный... Я всегда говорю: люди, если вы чувствуете у меня второй план, о чем я думаю в этот момент - это моя главная задача... Я должен с вами разговаривать очень спокойно, чтобы вы услышали меня. Чтобы я не орал и не выходил с такими бешеными глазами и не начинал с экрана давить», - поделился Пиманов.

Руководитель «Красной звезды» заметил, что люди оказались готовы к такому разговору. И уже на протяжении 25 лет аудитория слушает его и его слова.

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