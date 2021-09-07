Пиманов сравнил российский и западный подходы к истории

Выпущенный ко Дню независимости Украины видеоролик, посвященный историческому пути этой страны, создан под влиянием эмоций, а не исторических документов. При этом, его создатели рассчитывают на включение подобных видео в школьную программу будущего. Об этом в студии «Открытого эфира» заявил президент медиахолдинга «Звезда» Алексей Пиманов.

«Почему я за этот ролик так зацепился, потому что он как раз вот такая лакмусовая бумажка, как с нами разговаривают. Мы разговариваем на языке истории, логики, реальной истории, раскопок, исторических документов и так далее. С нами разговаривают на уровне такой эмоциональной истории. И они прекрасно понимают, что они делают. Через 20-30 лет этот ролик будут в школах показывать, смотрите, как это было на самом деле. Вот это - самое страшное», - объяснил журналист.

Во время празднования Дня независимости Украины в Киеве на параде в честь праздника прошла театрализованная постановка, во время которой маленькая девочка, символизирующая путь страны, пробежала по площади мимо локаций, посвященных переломным моментам в истории. Видео с этого перфоманса транслировалось на экран, установленном на Майдане.