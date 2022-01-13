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Лучшие из лучших: Мишустин вручил журналистам премии правительства в День российской печати

Виктория Ивашечкина
18:38 13.01.2022
Среди лауреатов премии: президент Творческого объединения «Красная Звезда» - Алексей Пиманов и представители радиостанции «Звезда-ФМ».
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня, в День российской печати, лучшим журналистам вручили премии правительства. В церемонии награждения принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что, несмотря на сложности работы в пандемию, журналисты сохраняют профессиональный подход к изложению фактов.

Впервые за время существования премии было выбрано в два раз больше номинантов, чем обычно. Всего присуждено девять персональных и 11 коллективных наград. Среди лауреатов премии наши коллеги: президент Творческого объединения «Красная Звезда» - Алексей Пиманов и представители радиостанции «Звезда-ФМ».

Отдельно премьер-министр поблагодарил коллектив радиостанции за цикл программ, посвященных волонтерам, которые активно помогали и помогают медработникам в борьбе с коронавирусом.

«Только в Москве нас слушают каждый день больше миллиона человек, по всей стране почти 4,5 миллиона. И сегодня мне хочется сказать спасибо моим коллегам, спасибо всем, кто помогал и продолжает помогать», - подчеркнул заместитель генерального директора ТРК «Звезда» по радиовещанию Михаил Эйдельман.

День российской печати в стране отмечается 13 января согласно постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года. Традиционно в этот день проходит вручение премий в области средств массовой информации.

Премии присуждаются деятелям и российским СМИ, добившимся значительных творческих и профессиональных результатов. А также зарубежным изданиям, осуществляющим выпуск продукции на русском языке.

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