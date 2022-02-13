Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Конфликт в Донбассе ТЕГИ

В ОБСЕ подтвердили отзыв некоторых наблюдателей с Украины

Роман Захаров
22:45 13.02.2022
В Организации подчеркнули, что мониторинговая миссия уделяет первостепенное внимание безопасности всех своих сотрудников.
В ОБСЕ подтвердили отзыв некоторых наблюдателей с Украины
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине подтвердила, что некоторые страны отзывают своих наблюдателей с украинской территории. В Организации в то же время заверили, что несмотря на это решение мониторинговая активность в стране будет продолжаться.

«Недавно некоторые государства-участники решили, что прикомандированные ими в СММ наблюдатели должны покинуть Украину в ближайшие дни... СММ продолжит выполнять утвержденный ОБСЕ мандат, ее наблюдатели развернуты в десяти городах по всей Украине», - говорится в заявлении миссии.

В ОБСЕ подчеркнули, что мониторинговая миссия уделяет «первостепенное внимание безопасности всех своих сотрудников и будет продолжать постоянно оценивать ситуацию с безопасностью» на территории Украины.

Ранее стало известно, что американские, британские и датские сотрудники миссии ОБСЕ решили покинуть Донбасс. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не втягивать миссию в нагнетаемый Вашингтоном «милитаристский психоз», отметив, что Запад использует ОБСЕ как «инструмент для возможной провокации».

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник, в свою очередь, заявил, что отзыв представителей Запада из Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе может говорить о подготовке к масштабной провокации со стороны Украины

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.