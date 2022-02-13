В ОБСЕ подтвердили отзыв некоторых наблюдателей с Украины

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине подтвердила, что некоторые страны отзывают своих наблюдателей с украинской территории. В Организации в то же время заверили, что несмотря на это решение мониторинговая активность в стране будет продолжаться.

«Недавно некоторые государства-участники решили, что прикомандированные ими в СММ наблюдатели должны покинуть Украину в ближайшие дни... СММ продолжит выполнять утвержденный ОБСЕ мандат, ее наблюдатели развернуты в десяти городах по всей Украине», - говорится в заявлении миссии.

В ОБСЕ подчеркнули, что мониторинговая миссия уделяет «первостепенное внимание безопасности всех своих сотрудников и будет продолжать постоянно оценивать ситуацию с безопасностью» на территории Украины.

Ранее стало известно, что американские, британские и датские сотрудники миссии ОБСЕ решили покинуть Донбасс. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не втягивать миссию в нагнетаемый Вашингтоном «милитаристский психоз», отметив, что Запад использует ОБСЕ как «инструмент для возможной провокации».

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник, в свою очередь, заявил, что отзыв представителей Запада из Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе может говорить о подготовке к масштабной провокации со стороны Украины.