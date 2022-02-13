В стране и мире В МИД РФ призвали не втягивать ОБСЕ в нагнетаемый Вашингтоном «милитаристский психоз» Ян Брацкий По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, руководство ОБСЕ проинформировало государства-участники о решении ряда стран передислоцировать своих сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала планы ряда стран-участниц ОБСЕ передислоцировать часть сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, в связи с «ухудшением условий безопасности». «Эти решения не могут не вызывать у нас серьезную озабоченность. Миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации», - написала Захарова в своем Telegram-канале. Официальный представитель МИД РФ призвала руководство ОБСЕ пресечь дальнейшие попытки манипуляций Миссией и не допустить ее втягивание в нечистоплотные политические игры. Ранее представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник рассказал, что отзыв представителей Запада из Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе может говорить о подготовке к масштабной провокации со стороны Украина. Мирошник предположил, что готовят провокации «Киев и его западные кураторы». По его словам, отзыв наблюдателей из СММ лишит ее возможности выполнять свои обязанности в соответствии с мандатом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика