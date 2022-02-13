Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ призвали не втягивать ОБСЕ в нагнетаемый Вашингтоном «милитаристский психоз»

Ян Брацкий
15:58 13.02.2022
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, руководство ОБСЕ проинформировало государства-участники о решении ряда стран передислоцировать своих сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе.
В МИД РФ призвали не втягивать ОБСЕ в нагнетаемый Вашингтоном «милитаристский психоз»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала планы ряда стран-участниц ОБСЕ передислоцировать часть сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, в связи с «ухудшением условий безопасности».

«Эти решения не могут не вызывать у нас серьезную озабоченность. Миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИД РФ призвала руководство ОБСЕ пресечь дальнейшие попытки манипуляций Миссией и не допустить ее втягивание в нечистоплотные политические игры.

Ранее представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник рассказал, что отзыв представителей Запада из Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе может говорить о подготовке к масштабной провокации со стороны Украина. Мирошник предположил, что готовят провокации «Киев и его западные кураторы». По его словам, отзыв наблюдателей из СММ лишит ее возможности выполнять свои обязанности в соответствии с мандатом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:33 В стране и мире
На Украине заявили, что ситуация с безопасностью позволяет совершать полеты в страну
16:00 Спорт
Вяльбе сообщила, что Устюгов завершил выступление на Олимпиаде в Пекине
14:20 В стране и мире
Видео
«Подумали, хлопки какие-то»: жительница Среднеуральска рассказала о стрельбе в жилом доме
13:45 Спорт
Алыпов заявил, что соболезнует конкурентам российских лыжников на Олимпиаде в Пекине
10:34 Армия
Видео
Военный эксперт объяснил, как фрегат ТОФ «прогнал» американскую подлодку
Популярное
Видео
Демонстрация скорости и проходимости: кадры подготовки новой БМП БТ-3Ф к госиспытаниям
Видео
Экипаж «Спрута» показал устойчивость легкого танка при помощи чая
Врач рассказал, «проводником» каких болезней служит COVID-19
Врач назвал причины частых пробуждений по ночам
Врач рассказал, как уберечь себя от осложнений после ОРВИ
СВР показала первое письмо разведчика Абеля из американской тюрьмы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.