В ЛНР назвали отзыв представителей ОБСЕ подготовкой к масштабной провокации

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник рассказал, что отзыв представителей Запада из Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе может говорить о подготовке к масштабной провокации со стороны Украина.

«Отзыв представителей ЕС, США и Британии из состава СММ ОБСЕ - это сознательный шаг Запада по блокированию потока официальной информации из Украины, военная опасность здесь ни при чем», - уточнил он, передает РИА Новости.

Мирошник предположил, что готовят провокации «Киев и его западные кураторы». По его словам, отзыв наблюдателей из СММ лишит ее возможности выполнять свои обязанности в соответствии с мандатом.

«Запад без решений ОБСЕ закроет не самое всевидящее, но международное мониторинговое око, представляющее официальные данные о ситуации на Украине», - отметил Родион Мирошник.

Ранее в ЛНР заявили о подготовке Киевом информационной кампании против РФ. По словам начальника управления Народной милиции непризнанной Луганской Народной Республики Яна Лещенко, кампания Crushing Sword направлена на ложное обвинение России в проявлении агрессии в отношении Украины.

Кроме того, глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что украинские власти стягивают тяжелое вооружение и технику на подконтрольную Киеву территорию Донбасса. Он уточнил, что данные действия пытаются скрыть от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.