«Они стали кумирами»: как прошел первый международный матч «Динамо» после Войны

«Челси» - первый зарубежный клуб, встретивший «Динамо» в серии товарищеских матчей. После окончания Второй мировой войны внимание зрителей к игре было колоссальным. 13 ноября 1945 года на Стемфорд Бридж пришли 85 тысяч человек.

Билеты по 10 фунтов стерлингов раскупили в первый же день после сообщения в местных газетах. И тон этих статей был снисходительным. Родоначальники футбола не воспринимали наших футболистов всерьез. «Советы», по словам журналистов, приезжают поучиться и посмотреть, как играют профессионалы. И первый тайм игры действительно был неудачным.

«В середине матча, например, диктор Синявский забегал в раздевалку, когда наши проигрывали 2-0 в первом матче. И сказал, что у радиотрансляторов собрались люди, и что улицы в Советском союзе полны людей, которые слушают радио и его комментирование в прямом эфире. Это дало футболистам возможность собраться и преодолеть некоторый пиетет перед родоначальниками футбола», - рассказала директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева.

Наши играли тогда без номеров, для англичан это было немыслимо. Номерами на спине они обозначали свои незыблемые позиции на поле, территории личной ответственности. Российские спортсмены были в прямом смысле любители. Днем работали на заводах, вечерами играли в футбол. Профессионалов отличала даже форма. После войны англичанам удалось сохранить производство спортивной обуви. У наших же бутсы были самодельные, их изготавливали по методичкам, где рассказывалось, как из обычных ботинок сделать шиповки с помощью гвоздей и молотка. В сухом виде бутсы весили полкилограмма, а на мокром газоне вдвое больше.

«Наши были с длинными рукавами, а почти все англичане с закатанными. И когда "Динамовцы" выходили на поле с незакатанными рукавами, англичане удивились: "Ну что же вы русские, как же вы будете играть?"», - вспоминает историк ФК «Динамо» Юрий Кошель

При таких неудобствах первая из четырех игр турне «Динамо» закончилась ничьей: 3-3. А затем начались победы.

Алла Фролова всегда болела за столичный «Спартак». И к этому, говорит внучка тренера московского «Динамо», Михаил Якушин относился с пониманием. Он любил все клубы, многим спортсменам давал советы, и не только футболистам. Якушин - единственный в своем роде: первый чемпион по хоккею с мячом, первый чемпион по футболу и первый чемпион по хоккею с шайбой. Футбольное «Динамо» собирал еще в годы войны. Перед матчами с англичанами готовил спортсменов играть в тяжелых погодных условиях. И не прогадал. Встреча с «Арсеналом» начиналась в густом тумане.

«Он говорит: "Туман! Давайте отложим. Не видно же ничего". Ему говорят: "Нет! Мы привыкли, у нас в Англии всегда туман. Мы привыкли так играть". И стали играть. А раньше тренеры стояли за своими воротами. И он говорит: "я видел примерно до середины поля". И наши ведут 2-0. А англичане говорят: "Может отложим?" Он говорит: "Нет, раз уж начали, давайте играть"», - рассказала Фролова.

Подготовка к турне в СССР шла тайно. Понимая профессионализм основателей командного вида спорта, партийное руководство ставило задачу: привезти ничью или, в крайнем случае, не проиграть с разгромным счетом. Ведь засекретить спортивную неудачу было бы невозможным. Люди слушали комментатора по радио.

«Телевидения не было - было радио, репортаж. Все сидели у репродуктора и слушали. Блистательно выглядел Алексей Хомич - он стал легендарным вратарем. Да и в принципе все динамовцы. Они стали кумирами и прославленными игроками, которые с честью выступили, защитили Родину. Турне про Британии открыло для "Динамо" окно в Европу. Мало кто из европейцев, да и не только европейцы, могли представить, что в Советском союзе такие игроки. Все ожидали неудачу», - вспоминает советский футболист Никита Симонян.

Из четырех игр советские футболисты две выиграли, в двух сыграли с равным счетом. На Родине их встречали героями. Позже динамовцам дали квартиры в доме в центре Москвы, на которых теперь установлены памятные таблички. Денежные гонорары в послевоенные годы не платили.

«Вся выручка делилась тогда пополам, и с советской стороны вычитались расходы, а остальное передавалось в фонд восстановления Сталинграда. И к чести англичан, надо сказать, что они поступили также», - отметила Истягина-Елисеева.

После триумфа динамовцев британские газетчики решили извиниться. И опубликовали несколько лестных статей в память о первом визите русского клуба в Англию. Это же подтверждают и кадры кинохроники.

«Мы только что попрощались с русскими футболистами. Они показали нам, начиная с самого первого матча, свое высокое мастерство игры», - сказали тогда в британском репортаже.

А после в Советском союзе случился настоящий футбольный бум.

«В 1945-ом году весь Советский союз стоял на ушах, это было невероятно. Ничего не было, брали консервную банку, забивали ее ватой, обматывали сеном, и играли такими мячами во дворах. Когда у кого то появлялся мяч - это был самый уважаемый. Все ждали, когда он выйдет с мячом. Вот такие были времена», - вспоминает советский футболист Валерий Урин

Кроме громкой победы наши спортсмены привезли из Великобритании еще и увесистые сувениры. Елизавета II, на тот момент еще принцесса, подарила каждому спортсмену по велосипеду. На таком долгое время ездил на дачу нападающий Владимир Савдунин. И вот буквально пять лет назад его родственники передали экземпляр в Государственный музей спорта.