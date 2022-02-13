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«Как сценарий Голливуда»: зампостпреда РФ при ООН спрогнозировал действия Запада на Украине

Роман Захаров
22:12 13.02.2022
Дмитрий Полянский считает, что страны Запада будут продолжать накачивать Украину оружием.
«Как сценарий Голливуда»: зампостпреда РФ при ООН спрогнозировал действия Запада на Украине
© Фото: GeneralStaff.ua, Globallookpress
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Запад в ближайшее время может снизить градус своей военной риторики по украинской теме. Так считает заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат, однако, предположил, что несмотря на это западные страны продолжат накачивать Украину вооружением.

«Мне кажется, что это нагнетание в какой-то момент должно сдуться, и уже наверное можно ждать, что в ближайшие дни наши западные коллеги начнут присваивать себе лавры так сказать победы над Россией, что они "остановили" нашу военщину на границе с Украиной, "спасли" и так далее. И продолжат при этом конечно накачивать страну (Украину. - Прим. ред.) оружием. Потому что нужно готовиться к таким ситуациям. Это все просчитывается, как сценарий Голливуда», - сказал Полянский в эфире «Соловьев Live».

В последнее время Запад активно распространяет слухи о якобы готовящейся Россией военной агрессии против Украины. В Москве, в свою очередь, отвергают подобные заявления, отмечая, что они используются для размещения еще большего военного контингента НАТО вблизи границ РФ.

Тем временем официальный Киев, прямо заявляющий о своем нежелании выполнять минские соглашения, продолжает стягивать к линии разграничения в Донбассе военную технику и живую силу, готовясь, очевидно, разрешить кризис на востоке Украины военным путем. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что военнослужащим Донбасса следует находиться в полной готовности.

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