В стране и мире Конфликт в Донбассе Двойная игра: как Запад готовит Киев к наступлению в Донбассе Юлия Шатилова На минувшей неделе в аэропорту Борисполь один за другим сели еще два военно-транспортных самолета. В Киев доставили еще 130 тонн американских припасов: ракетные комплексы Javelin, снаряды для гранатометов и другое военное снаряжение. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Сухопутні війська ЗС України, Facebook Читайте нас на: На уходящей неделе президент Франции Эммануэль Макрон встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. В Мариинский дворец Макрон прибыл с получасовым опозданием. А Зеленский, видимо, по старой привычке решил устроить представление. На камеры долго обнимался с французским главой, но тот в ответ лишь похлопал его по плечу, потом по спине. Французский президент прилетел в Киев из Москвы. У него с собой была внушительная папка с документами. Макрон 2,5 часа пытался донести до Зеленского, что минские соглашения надо выполнять. И Зеленский, по словам Макрона, даже вроде бы пообещал это сделать. «Я обсуждал эти вопросы с президентом Путиным, и он подтвердил свои намерения продолжать выполнение минских соглашений. Также я услышал сегодня от вас, что вы также готовы выполнять эти соглашения. Мне кажется, что на сегодня это единственный путь, который позволит идти к устойчивому миру, единственный путь, позволяющий найти политическое решение», - сказал Макрон президенту Украины. Зеленский же на пресс-конференции словно не знал, о чем говорить. Ни слова о Донбассе, только шутки. А когда журналисты напомнили ему слова Владимира Путина, призвавшего руководство Незалежной терпеливо выполнять минские соглашения, даже если им это не нравятся, Зеленский снова попытался блеснуть остроумием, но вышло не очень. «Наверное, отвечу на русском языке, чтобы автор афоризма понял мой ответ. Что касается минских соглашений… "Нравится - не нравится, терпи моя красавица". Тут, конечно, безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом РФ: Украина действительно красавица, а вот по поводу того, что он говорит на Украину "моя", то это, мне кажется уже перебор небольшой», - заявил украинский лидер. Видимо, Владимир Путин задел за живое Зеленского, раз тот решил ответить российскому лидеру в таком хамском тоне. А заодно умудрился оскорбить и президента Пятой республики, намекнув, что он мог распивать алкогольные напитки в Кремле. «Вчера после ужина вы там не сидели, не отдыхали немножко?», - задал Зеленский вопрос Макрону. Бывший актер Владимир Зеленский явно ждал от Эммануэля Макрона реакции на свои остроты, хотя бы улыбки. Но французский президент был настолько шокирован, что не проронил ни слова и спешно покинул Киев, отказавшись идти даже на запланированные заранее культурные мероприятия. Не успел самолет Макрона взмыть в небо, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен выполнять минские соглашения. И в не менее хамской манере раскритиковал Макрона, что, мол, тот не привез в Киев никаких конкретных предложений. «Еще раз скажу, что никакая ситуация, когда нам привозят и ставят какие-либо ультиматумы, и ставят нас перед выбором: "принимайте или это, или ничего", в принципе для нас недопустима. И наши партнеры про это знают. Фраза о том, что минские соглашения должны выполняться, это как "Отче наш", ее повторяют все. Вопрос в другом: минские соглашения будут выполняться на российских условиях. Поэтому мы и говорим о том, что мы не будем выполнять минские соглашения на российских условиях, но это не значит, что мы не будем выполнять минские соглашения в принципе», - сказал Кулеба. А потом, видимо, совсем осмелев, Дмитрий Кулеба решил поставить ультиматум Москве. И заявил, что дает России ровно 48 часов на то, чтобы она передала в Киев все данные о российских войсках вблизи украинских границ. Стоит ли удивляться, что очередной раунд переговоров советников глав нормандской четверки в Берлине хоть и длился девять часов, закончился провалом. По словам нашего представителя, Дмитрия Козака, встреча показала, что Украина откровенно саботирует минские соглашения. И хотя у киевских властей уже семь лет есть пошаговая инструкция, способная помочь прекратить конфликт на востоке страны, Украина занимается выискиванием лазеек в достигнутых договоренностях, а Франция и Германия ей фактически потворствуют. «Украина манипулирует Германией и Францией, Германия и Франция с удовольствием поддаются этой манипуляции, поддерживают все эти идеи и предложения, которые абсурдные абсолютно. Украина любой ценой пытается ускользнуть, чтобы не выполнять свои обязательства. Германия и Франция, вчера ее представителями политических советников и представителями министерства иностранных дел активно это поддерживали. И прямо заявили, что мы не можем допустить, чтобы в итоговом документе указывались консультации и обсуждения», - сообщил Козак после переговоров. Но как Киеву удается уже семь лет виртуозно увиливать от своих прямых обязанностей по мирным переговорам? Дмитрий Козак рассказал, что существует прямая инструкция от Госдепартамента для стран НАТО о том, как вести переговоры с Россией. «От наших друзей в одной из стран НАТО мы получили документ - инструкцию Госдепартамента США всем странам - членам НАТО о том, каким образом вести переговоры с Россией относительно урегулирования конфликта и выполнения минских соглашений. Это инструкция, как заводить все переговоры в тупик», - объяснил Дмитрий Козак. Пока в Берлине заседала нормандская группа, в аэропорту Борисполь один за другим сели еще два военно-транспортных самолета. В Киев доставили еще 130 тонн американских припасов: ракетные комплексы Javelin, снаряды для гранатометов и другое военное снаряжение. За последние месяцы на Украину из США прибыли 15 бортов с оружием общим весом более 1200 тонн. Стараниями западных партнеров, Киев вооружен до зубов. На неделе в стране начались 10-дневные масштабные учения. Цель маневров - проверить на практике импортное вооружение. В Киеве же полным ходом готовятся к вторжению: проверяют бомбоубежища и системы экстренного оповещения на случай авианалетов. По словам Виталия Кличко, всего по городу будет задействовано 500 бомбоубежищ, а главным станет киевское метро. «Наши усилия направлены на то, чтобы выстоять в условиях военного нападения. Утвержден план эвакуации населения. Если еще несколько лет назад у нас было 1,5 тысячи подходящих укрытий, то на сегодняшний день увеличили их количество втрое», - поделился информацией с горожанами Кличко. А с понедельника над Украиной может быть приостановлено воздушное движение. Крупнейшие британские страховые компании предупредили всех владельцев самолетов, что с 14 февраля страховое покрытие для любого борта находящегося в воздушном пространстве Украины, будет аннулировано. То есть любые возможные инциденты в украинском небе больше не будут считаться страховыми случаями. И уже сегодня один из пассажирских самолетов, выполнявший рейс с острова Мадейра в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе. Владелец судна категорически запретил экипажу заходить в воздушное пространство Украины. При этом, наблюдая, как во время учений МВД в Херсонской области правоохранители отрабатывают ликвидацию вооруженных группировок и освобождение администрации, президент Зеленский заявил, что доказательств того, что война с Россией вот-вот начнется, у него нет, и потребовал от западных партнеров, которые анонсировали даже дату полномасштабного «вторжения», предоставить доказательства. «Я считаю, что на сегодняшний день в информационном пространстве слишком много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны РФ. Даже говорят соответствующие даты. Мы понимаем все риски, понимаем, что эти риски есть. Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении, начиная с 16 февраля, Российской Федерации на Украину, дайте нам, пожалуйста, такую информацию», - высказался украинский лидер. Но западные репортеры снимают сюжет за сюжетом, как инструкторы армии США готовят украинских солдат воевать с армией якобы марширующих к границам Незалежной русских. Европейские телеканалы тоже не отстают, из выпуска в выпуск смакуя кадры военной подготовки в Киеве и Харькове. Женщины с АК в руках говорят, как будут защищать город от русских. Уроки с деревянными автоматам, надеясь вскоре заменить их на настоящие, проводят украинские националисты, они также показывают подросткам, как метать коктейли Молотова. Радикалы и не скрывают радости, что Украина стала плацдармом Запада, и рвутся в бой. «Нам сейчас дали столько оружия не потому, что мы хорошие, а потому что мы единственные, кто готов выполнять задачи Запада. Потому что нам весело, нам прикольно убивать и прикольно воевать», - говорит радикал Евгений Карась. Киев полным ходом готовится к войне, считает глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он рассказал о том, что все боеспособные части украинской армии уже сосредоточены у линии соприкосновения. По словам главы разведки, задача Киева - уничтожить ДНР и ЛНР, и втянуть Москву во внутриукраинский конфликт. «Приготовления идут полным ходом, их не скрыть... Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения. Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов», - раскрыл данные разведки Нарышкин. У республик якобы сведения и о том, что спецслужбы Украины планируют устроить в Донбассе теракт с большим числом жертв. Эта диверсия, как сообщается, должна помочь Киеву дискредитации республик, и после этого заявить о вынужденном наступлении на позиции ДНР и ЛНР. «Получены данные о подготовке постановочного резонансного теракта на одном из промышленных или социальных объектов в Харьковской, Луганской или Донецкой областях, имеющих опасное производство. По нашим данным, окончательное решение о времени и месте реализации этого кровавого сценария еще не принято», - сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. В распоряжение народной милиции ДНР попали снятые Киевом постановочные кадры будущих фейковых сюжетов. Сначала видно, как снайпер попадает в украинского солдата. Но уже через минуту он волшебным образом воскресает. При этом Киев продолжает переброску войск и оружия к линии разграничения. По данным разведки ДНР, под Дебальцево перебросили дивизион зенитных ракетных комплексов С-300. Под Мариуполем развернуто 12 установок реактивной системы залпового огня «Смерч». А на линии разграничения действуют наемники из Польши и Великобритании. «На Донецком направлении, менее чем в 15 км от наших позиций, разведка Народной милиции фиксирует передвижение украинских танков. В районе Новотроицкого отмечена передислокация танковой роты 53 механизированной бригады ВСУ, а на северо-западной окраине Авдеевки выявлено размещение двух танковых взводов. Такая же ситуация сложилась на Горловском направлении. На западной окраине Новгородского зафиксировано прибытие танковой роты 95 десантно-штурмовой бригады», - рассказал замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. На неделе в ЛНР был перехвачен украинский беспилотник. Его название «Лелека», по-украински аист. Только вот на крыльях этого аиста кресты люфтваффе. Самолеты с крестами Вермахта уже бомбили Донбасс в прошлом веке. Но кто-то из бойцов ВСУ не поленился и нанес их на оба крыла, видимо, для устрашения мирных жителей. А сегодня стало известно что американские сотрудники ОБСЕ начали массово покидать Донбасс. Очевидцы сообщают, что парковка возле штаб-квартиры ОБСЕ в Донецке действительно опустела. Ничего удивительного, что атмосфера в ДНР и ЛНР накалена до предела и люди готовятся к худшему. Мнение, выраженное в материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика