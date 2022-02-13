«Нужна полная готовность»: Пушилин рассказал о наращивании украинских вооруженных сил в Донбассе

Киев продолжает наращивать силы и технику на линии соприкосновения в Донбассе. Такое заявление сделал глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

«Наша разведка и все наши данные говорят о том, что скопление личного состава, техники идет по нарастающей с украинской стороны. Со стороны западных стран продолжается поставка вооружений. К сожалению, все "горячо"», - объяснил Пушилин в эфире «Россия 1».

При этом он подчеркнул, что военнослужащим Донбасса следует находиться «в полной готовности».

Ранее представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник рассказал, что отзыв представителей Запада из Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе может говорить о подготовке к масштабной провокации со стороны Украины.