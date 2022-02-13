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В Пентагоне заявили, что американские солдаты не будут воевать на Украине

Ян Брацкий
20:20 13.02.2022
По мнению пресс-секретаря минобороны США Джона Кирби, это чревато возможностью столкновения армий США и России.
В Пентагоне заявили, что американские солдаты не будут воевать на Украине
© Фото: pexels.com
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Солдаты армии США не будут воевать на Украине в случае «вторжения» России. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Президент США Джо Байден ясно дал понять, что американские военнослужащие не будут воевать на Украине», - подчеркнул Кирби в интервью телеканалу MSNBС.

С его слов, использование военных на Украине, даже для эвакуации гражданских, повысило бы риск просчета и увеличило вероятность столкновения вооруженных сил США и России. Кирби считает, что рядовые американцы могут покинуть Украину без помощи Пентагона.

«Для этого есть инфраструктура, транспорт, дороги, ведущие из Украины. Не должно быть никакой необходимости в том, чтобы военные осуществляли эвакуацию американцев с Украины», - добавил он.

Ране глава Белого дома Джо Байден призвал соотечественников срочно покинуть Украину. С аналогичным призывом выступили в Госдепартаменте США.

В последнее время в странах Запада постоянно заявляют о подготовке «вторжения» России на Украину. В Кремле неоднократно отвергали подобные предположения заявляя, что российские войска перемещаются по своей территории и никому не угрожают. Накануне, в ходе телефонного разговора, президенты России и США еще раз обсудили украинский кризис и пути деэскалации ситуации вокруг него.

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