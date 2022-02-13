В Пентагоне заявили, что американские солдаты не будут воевать на Украине

Солдаты армии США не будут воевать на Украине в случае «вторжения» России. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Президент США Джо Байден ясно дал понять, что американские военнослужащие не будут воевать на Украине», - подчеркнул Кирби в интервью телеканалу MSNBС.

С его слов, использование военных на Украине, даже для эвакуации гражданских, повысило бы риск просчета и увеличило вероятность столкновения вооруженных сил США и России. Кирби считает, что рядовые американцы могут покинуть Украину без помощи Пентагона.

«Для этого есть инфраструктура, транспорт, дороги, ведущие из Украины. Не должно быть никакой необходимости в том, чтобы военные осуществляли эвакуацию американцев с Украины», - добавил он.

Ране глава Белого дома Джо Байден призвал соотечественников срочно покинуть Украину. С аналогичным призывом выступили в Госдепартаменте США.

В последнее время в странах Запада постоянно заявляют о подготовке «вторжения» России на Украину. В Кремле неоднократно отвергали подобные предположения заявляя, что российские войска перемещаются по своей территории и никому не угрожают. Накануне, в ходе телефонного разговора, президенты России и США еще раз обсудили украинский кризис и пути деэскалации ситуации вокруг него.