Байден объяснил, почему США ни при каких условиях не отправят войска на Украину
По словам президента США, русские и американцы не должны стрелять друг в друга.
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Американские военные не будут направлены на Украину, как бы ни развивалась ситуация. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил президент США Джо Байден.
Ведущий поинтересовался у главы государства, какой сценарий может побудить его послать войска на Украину.
«Такового нет. Когда американцы и Россия начнут стрелять друг в друга, наступит мировая война», - ответил Байден.
Он также призвал граждан Соединенных Штатов немедленно покинуть Украину.
В четверг, 10 февраля, Госдепартамент США уведомил американцев на Украине, что не сможет эвакуировать их в случае начала боевых действий в любой точке страны.