Байден объяснил, почему США ни при каких условиях не отправят войска на Украину

Американские военные не будут направлены на Украину, как бы ни развивалась ситуация. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил президент США Джо Байден.

Ведущий поинтересовался у главы государства, какой сценарий может побудить его послать войска на Украину.

«Такового нет. Когда американцы и Россия начнут стрелять друг в друга, наступит мировая война», - ответил Байден.

Он также призвал граждан Соединенных Штатов немедленно покинуть Украину.

В четверг, 10 февраля, Госдепартамент США уведомил американцев на Украине, что не сможет эвакуировать их в случае начала боевых действий в любой точке страны.