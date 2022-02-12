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В Кремле сообщили подробности разговора Путина с Байденом

Ян Брацкий
21:55 12.02.2022
Перед беседой с главой Белого дома Владимир Путин переговорил с президентами Франции и Белоруссии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
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Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продлился чуть более часа. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Эта беседа, сказал он, стала продолжением российско-американских переговоров по видеосвязи от 7 декабря, а также телефонного контакта 30 декабря. Именно тогда, напомнил помощник главы государства, лидеры двух стран начали обсуждать важнейшую на сегодня тему, а именно вопрос обеспечения долгосрочных юридически закрепленных гарантий безопасности Российской Федерации.

«Сегодняшний разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом "вторжении" РФ на Украину. Ссылаясь на вероятность такого катастрофического сценария американская сторона и запросила сегодняшний контакт президентов, хотя он планировался на следующий понедельник», - отметил Ушаков.

С подобными просьбами обратились и другие члены администрации, сказал он, которые вчера и сегодня провели беседы с российскими коллегами.

«То есть, нагнетание темы вокруг "вторжения" велось скоординировано и уровень истерии достиг апогея», - рассказал помощник президента.

С его слов, в целом, характер беседы был сбалансированным и деловым. Президент Байден указал на важную роль России и США в деле поддержания стабильности и безопасности во всем мире. Президенты условились продолжать контакты на всех уровнях.

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