В ДНР заявили, что миссия ОБСЕ в любом случае продолжит свою работу в Донбассе

Работа наблюдательной миссии ОБСЕ в Донбассе не остановится, даже если ее покинут наблюдатели из США и Великобритании. Об этом заявили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

«Даже если все представители известных стран покинут состав Донецкого офиса СММ ОБСЕ, работа Миссии не остановится: в ДНР находится достаточное количество наблюдателей из других стран, а выбывших представителей, возможно, заменят на представителей из других стран», - цитирует РИА Новости заявление представителя ведомства.

В настоящий момент миссия ОБСЕ на территории ДНР работает в штатном режиме, добавили в представительстве Народной республики в СЦКК. Со слов представителя ДНР, общая численность сотрудников мониторинговых групп ОБСЕ на территории республики существенно не уменьшилась.

Ранее представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник рассказал, что отзыв представителей Запада из Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе может говорить о подготовке к масштабной провокации со стороны Украина. По его мнению, это сознательный шаг Запада по блокированию потока официальной информации из Украины, а якобы «военная опасность» тут совершенно не при чем.

Инициатива ряда стран, входящих в СММ ОБСЕ, не осталась незамеченной в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала руководство ОБСЕ пресечь дальнейшие попытки манипуляций Миссией и не допустить ее втягивание в нечистоплотные политические игры.