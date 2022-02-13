СМИ: американские представители ОБСЕ начали покидать Донбасс

Американские представители миссии ОБСЕ начали массово покидать Донецк на машинах. Об этом пишет Reuters со ссылкой на очевидца.

«ОБСЕ не стало комментировать ситуацию», - сообщает источник агентства.

Американское руководство решило отозвать сотрудников посольства на Украине из-за «роста напряженности».

В последние месяцы западные страны постоянно обвиняют Россию в подготовке «вторжения на Украину», заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. При этом Кремль, МИД РФ неоднократно заявляли, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Ранее американское посольство на Украине заявило, что Госдеп США приказал покинуть Киев дипломатам, которые не занимают критически важные должности. При этом, несмотря на сокращение дипперсонала, основная команда посольства продолжит работу.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что на основе заявлений и действий Вашингтона и Лондона, Россия может сделать вывод о том, что США и Великобритания, вероятно, располагают данными о готовящихся на Украине силовых акциях.