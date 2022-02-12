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В МИД РФ предположили, что США и Британия могут знать о готовящихся на Украине силовых акциях

Анна Назайкина
12:39 12.02.2022
Российские дипломатические представительства на Украине продолжают свою работу, отметила Мария Захарова.
В МИД РФ предположили, что США и Британия могут знать о готовящихся на Украине силовых акциях
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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На основе заявлений и действий Вашингтона и Лондона, Россия может сделать вывод о том, что США и Великобритания, вероятно,  располагают данными о готовящихся на Украине силовых акциях. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Следует отметить, что в последнее время посольства западных стран, расположенных на территории Украины, сообщают об эвакуации своих дипломатов из страны или о соответствующих планах.

«Учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами на Украине - чего стоит одна только накачка "незалежной" вооружениями и инструкторами - мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД России.

Захарова также обратила внимание, что российские дипломатические представительства на Украине продолжают свою деятельность.

Сегодня агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Госдеп США планирует объявить в субботу, 12 февраля, об эвакуации американского посольства в Киеве. Также утверждалось, что ограниченное число американских дипломатов может быть переведено на запад Украины, у границы с Польшей.

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