«Одни эмоции»: тренер Перевозчиков о победе российских лыжников в эстафете на ОИ в Пекине

Старший тренер мужской сборной РФ по лыжным гонкам Олег Перевозчиков прокомментировал «Звезде» победу российских лыжников в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

За команду Олимпийского комитета России выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Таким образом, лыжники из РФ принесли национальной сборной четвертую золотую медаль. В настоящий момент Россия находится на седьмой строчке в общекомандном зачете.

«Пока сейчас быстренько поздравили друг друга, идет награждение, доступа к спортсменам нет. После награждения специально прямо на трибуне будет фото с нашими победителями. Пока только одни эмоции. Победа так просто не дается» - подчеркнул тренер.

Российские спортсмены смогли пройти дистанцию за 1 час 54 минуты и 50 секунд. Серебро досталось лыжникам из Норвегии, третьими пришли французские спортсмены.

Днем ранее российские лыжницы также одержали победу в эстафете на ОИ-2022. Им удалось преодолеть дистанцию 4х5 километров за 53 минуты 41,0 секунды