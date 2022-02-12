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«Крутейшая гонка»: Алыпов прокомментировал победу российских лыжниц в эстафете на ОИ

Виктория Ивашечкина
13:25 12.02.2022
Российским спортсменкам удалось преодолеть дистанцию 4х5 километров за 53 минуты 41,0 секунды.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Российский спортсмен, заслуженный мастер спорта России Иван Алыпов прокомментировал «Звезде» победу российских лыжниц в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине. 

«Я очень переживал, сам чуть не прослезился. Очень эмоциональная, невероятно захватывающая, крутейшая гонка. Я под огромным впечатлением. Хотя утром было предчувствие, что именно сегодня наши девчонки обязательно выиграют. Но смотреть было очень захватывающе», - отметил спортсмен.

Россиянкам удалось преодолеть дистанцию 4х5 километров за 53 минуты 41,0 секунды. Серебро досталось лыжницам из Германии, третьими пришли шведки.

За команду Олимпийского комитета России в эстафете выступали лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Национальная сборная России поднялась на седьмую строчку в общекомандном зачете на ОИ. Всего у спортсменов из РФ три золота, четыре серебра и шесть бронзовых медалей.

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