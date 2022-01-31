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В ЛНР заявили, что Киев стягивает тяжелое вооружение в Донбасс

Анна Берестовая
05:53 31.01.2022
Перемещение тяжелого вооружения, по сообщениям властей ЛНР, регистрируют также в СММ ОБСЕ.
В ЛНР заявили, что Киев стягивает тяжелое вооружение в Донбасс
© Фото: @MinistryofDefence.UA Facebook
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Украинские власти стягивают тяжелое вооружение и технику на подконтрольную Киеву территорию Донбасса. Об этом рассказал глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, уточнив, что данные действия пытаются скрыть от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

По его словам, активность со стороны Украины замечают как службы ЛНР, так и международные наблюдатели. Отмечается, что страна, помимо подвоза тяжелого вооружения и подготовки техники, также проводит доставку боекомплектов и горюче-смазочных материалов.

«Даже традиционно "не все видящие" СММ ОБСЕ зафиксировали за последний месяц переброску более сотни единиц тяжелой ствольной артиллерии», - цитирует Пасечника РИА Новости.

Как указал глава ЛНР, ежедневно от мониторинговой миссии приходят сообщения о том, что призванные наблюдать за ситуацией на Донбассе беспилотные летательные аппараты глушатся. По его заявлению, это происходит из-за активной работы на украинской территории установок радиоэлектронной борьбы.

Пасечник заметил, что буквально через пару дней после прибытия на Украину вооружение, которым Киеву «помогает» Запад, оказывается на Донбассе. На фоне подобных действий глава ЛНР задался вопросом, осознают ли налогоплательщики в Соединенных Штатах, Канаде и Великобритании, а также других поддерживающих ВСУ странах, что их деньги в действительности обеспечивают оружием «боевиков украинского режима», которые с его помощью будут «убивать мирных жителей ЛНР и ДНР».

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