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В ЛНР заявили о подготовке Киевом информационной кампании против РФ

Алексей Курильченко
13:26 31.01.2022
Информационная кампания поделена на три этапа и получила название Crushing Sword.
В ЛНР заявили о подготовке Киевом информационной кампании против РФ
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Украинские спецслужбы совместно с Западом разрабатывают информационную кампанию против России. По словам начальника управления Народной милиции непризнанной Луганской Народной Республики Яна Лещенко, кампания Crushing Sword направлена на ложное обвинение России в проявлении агрессии в отношении Украины.

«Целью данной кампании является введение в заблуждение мировой общественности и обвинение народных республик и Российской Федерации в агрессии против Украины. Перед силами психологических операций Украины стоит задача посеять панику среди населения и защитников народных республик», - сообщается в Telegram-канале Народной милиции.

Согласно информации Лещенко, кампания разделена на три этапа. На первом в телеэфир будут выпущены постановочные сюжеты о якобы начале военных действий против Украины силами РФ, ДНР и ЛНР. На втором украинские СМИ будут сообщать об успехах ВСУ в Донбассе, тем самым убеждая общественность в правомерности действий украинской армии в регионе. На третьем этапе будут демонстрироваться постановочные кадры продвижения армии Украины вглубь Донбасса, чтобы посеять панику среди населения региона.

Ранее глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что украинские власти стягивают тяжелое вооружение и технику на подконтрольную Киеву территорию Донбасса. Он уточнил, что данные действия пытаются скрыть от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

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