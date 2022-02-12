СМИ: Вашингтон намерен отозвать наблюдателей из миссии ОБСЕ на Украине

Вашингтон намерен отозвать своих наблюдателей миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN.

По данным собеседников агентства, такое решение может быть принято в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины. Помимо этого, пишет издание, в администрации США обсуждают возможность дальнейшего сокращения численности посольства в стране и отзыва других государственных служащих, на основании данных разведки о том, что «Россия может атаковать Украину до окончания Олимпийских игр в Пекине на следующей неделе».

Ранее американский президент Джо Байден призвал всех граждан США немедленно покинуть Украину. Незадолго до этого был организован отъезд из страны части персонала американского посольства и членов семей дипломатических сотрудников.

Западные страны в последние недели заявляют о «готовящемся вторжении России на Украину». На этом фоне Вашингтон, Лондон и Евросоюз угрожают Москве новыми санкциями. Москва неоднократно заверяла в отсутствии агрессивных планов в отношении Украины. В МИД РФ происходящее назвали информационной войной, отметив, что Запад пытается дискредитировать справедливые требования России по гарантиям безопасности и оправдать свои геополитические устремления.