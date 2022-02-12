Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

AP: США планируют эвакуировать всех сотрудников посольства на Украине

Виктория Ивашечкина
11:43 12.02.2022
При этом подчеркивается, что ограниченное число американских дипломатов может быть переведено на запад страны, у границы с Польшей.
AP: США планируют эвакуировать всех сотрудников посольства на Украине
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Госдеп США планирует объявить в субботу, 12 февраля, об эвакуации американского посольства в Киеве. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников. 

«Госдепартамент планирует объявить в начале субботы, что все американские сотрудники посольства в Киеве должны будут покинуть страну в преддверии опасного российского вторжения», - говорится в сообщении СМИ.

Также подчеркивается, что ограниченное число американских дипломатов может быть переведено на запад Украины, у границы с Польшей.

Посольство Соединенных Штатов в Киеве ранее дважды призвало своих граждан покинуть территорию Украины. Дипломаты также опубликовали дорожную карту с перечнем государств для выезда из страны. 

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден обратился к своим соотечественникам, находящимся на Украине. Американский лидер призвал их немедленно покинуть страну.

При этом в Государственном департаменте также обратились к гражданам США, находящимся на Украине. Их призвали покинуть Украину как можно скорее, используя частные виды транспорта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.