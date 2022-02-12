AP: США планируют эвакуировать всех сотрудников посольства на Украине

Госдеп США планирует объявить в субботу, 12 февраля, об эвакуации американского посольства в Киеве. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

«Госдепартамент планирует объявить в начале субботы, что все американские сотрудники посольства в Киеве должны будут покинуть страну в преддверии опасного российского вторжения», - говорится в сообщении СМИ.

Также подчеркивается, что ограниченное число американских дипломатов может быть переведено на запад Украины, у границы с Польшей.

Посольство Соединенных Штатов в Киеве ранее дважды призвало своих граждан покинуть территорию Украины. Дипломаты также опубликовали дорожную карту с перечнем государств для выезда из страны.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден обратился к своим соотечественникам, находящимся на Украине. Американский лидер призвал их немедленно покинуть страну.

При этом в Государственном департаменте также обратились к гражданам США, находящимся на Украине. Их призвали покинуть Украину как можно скорее, используя частные виды транспорта.