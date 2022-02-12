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В Белом доме прокомментировали разговор Путина и Байдена

Иван Линдеманн
23:39 12.02.2022
Представитель американской администрации отметил, что Штаты не обнаружили значимых изменений в динамике кризиса вокруг Украины, однако назвал разговор профессиональным.
В Белом доме прокомментировали разговор Путина и Байдена
© Фото: Kremlin Pool, White House, Globallookpress
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В Белом доме оценили беседу президента России Владимира Путина с президентом США Джо  Байденом. Она состоялась вечером 12 февраля, лидеры беседовали по телефону около часа.

Представитель американской администрации отметил, что Штаты не обнаружили значимых изменений в динамике кризиса вокруг Украины, однако назвал разговор профессиональным.

«Принципиальных изменений в динамике, которая разворачивается вот уже несколько недель, не произошло. Однако мы считаем, что мы выложили наши соображения на стол», - цитирует ТАСС.

В Белом доме заявили, что до сих пор не понимают, собирается ли Россия «решать вопрос силой» или пойдет по дипломатическому пути. Представитель в ходе брифинга сказал, что в этом вопросе США якобы «опираются на то, что видят своими глазами».

Ранее о беседе президентов рассказал помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Он отметил, что Россия не понимает, зачем США систематически передают в прессу заведомо ложную информацию о якобы планах «вторжения» РФ на Украину.

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