В Белом доме прокомментировали разговор Путина и Байдена

В Белом доме оценили беседу президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. Она состоялась вечером 12 февраля, лидеры беседовали по телефону около часа.

Представитель американской администрации отметил, что Штаты не обнаружили значимых изменений в динамике кризиса вокруг Украины, однако назвал разговор профессиональным.

«Принципиальных изменений в динамике, которая разворачивается вот уже несколько недель, не произошло. Однако мы считаем, что мы выложили наши соображения на стол», - цитирует ТАСС.

В Белом доме заявили, что до сих пор не понимают, собирается ли Россия «решать вопрос силой» или пойдет по дипломатическому пути. Представитель в ходе брифинга сказал, что в этом вопросе США якобы «опираются на то, что видят своими глазами».

Ранее о беседе президентов рассказал помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Он отметил, что Россия не понимает, зачем США систематически передают в прессу заведомо ложную информацию о якобы планах «вторжения» РФ на Украину.