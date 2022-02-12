Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Британия направит истребители и корабли в Восточную Европу

Анна Касаткина
23:35 12.02.2022
По мнению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, вторжение РФ на Украину является «весьма вероятным» и может начаться «в любой момент».
Британия направит истребители и корабли в Восточную Европу
© Фото: Luka Dakskobler Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Великобритания направит истребители Typhoon («Тайфун») для патрулирования воздушного пространства Румынии на фоне роста напряженности в Восточной Европе. Об этом сообщил глава Министерства обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в интервью газете Times.

По мнению Уоллеса, вторжение РФ на Украину является «весьма вероятным» и может начаться «в любой момент».

Уоллес заявил, что Британия направит истребители Typhoon королевских ВВС для патрулирования воздушного пространства Румынии, а также патрульный береговой корабль HMS Trent и эскадренный миноносец типа 45 в восточную часть Средиземного моря.

Как полагает Уоллес, российские власти могли занять более жесткую позицию в связи со слабой реакцией Запада на события в Грузии в 2008 году и в Крыму в 2014 году.

«Очевидно, в НАТО состоят 30 стран, у которых 30 разных подходов, но одна цель, которая заключается в том, что объяснить России, что НАТО - это оборонительный альянс и что вторжение на Украину стало бы трагической ошибкой для российского правительства», - сказал он.

Он добавил, что в НАТО все едины во мнении, что Украине необходимо помочь. Уоллес также заявил, что России не стоит полагаться на поддержку Китая, так как война в Европе «не будет в интересах Пекина».

Ранее Уоллес посетил с визитом Москву и провел переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. По итогам беседы глава британского Минобороны отметил, что серьезно относится к заявлениям военного руководства РФ об отсутствии планов вторжения на Украину, однако будет полагаться не на слова, а на действия.

Западные страны в последние недели заявляют о «готовящемся вторжении России на Украину». На этом фоне Вашингтон, Лондон и Евросоюз угрожают Москве новыми санкциями. Москва неоднократно заверяла в отсутствии агрессивных планов в отношении Украины и подчеркивала, что информационная атака используется в качестве предлога для размещения инфраструктуры НАТО вблизи российских границ и дополнительных поставок оружия Киеву. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:46 Армия
Американскому военному атташе вручена нота в связи с нарушением подлодкой США границы России
17:56 В стране и мире
Видео
Пламя и плотная пелена черного дыма: кадры крупного пожара в жилом доме в Подмосковье
17:11 В стране и мире
Пушилин прокомментировал сообщения о взрыве в Донецке
16:39 Спорт
Лыжница Степанова поблагодарила партнеров по команде и тренеров после победы на ОИ
18:49 Армия
В МО РФ вызван военный атташе США в связи с нарушением американской подлодкой территориальных вод России
Популярное
Врач назвал причины частых пробуждений по ночам
Врач рассказал, «проводником» каких болезней служит COVID-19
Врач рассказал, как уберечь себя от осложнений после ОРВИ
Видео
Лавров сравнил главу МИД Украины с Геббельсом
СВР показала первое письмо разведчика Абеля из американской тюрьмы
Ученые раскрыли новую смертельную опасность парацетамола
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.