Парламент Великобритании одобрил поправки к Закону о санкциях против России. Он позволяет вводить ограничения против более широкого круга физических и юридических лиц. Поправки вступили в силу в четверг, 10 февраля, сразу после рассмотрения их парламентом.

Предыдущая версия режима санкций позволяла официальному Лондону вводить рестрикции против тех кто, по его мнению, напрямую вовлечен в «дестабилизацию» ситуации на Украине. Теперь же критерии определения таких лиц значительно расширены.

В последние месяцы коллективный Запад обвиняет Россию в подготовке «вторжения» на Украину. Несмотря на заверения российских властей в обратном, информационная компания и нагнетание ситуации постоянно усиливаются.

Россия неоднократно и аргументировано опровергала наличие агрессивных планов в отношении соседней страны. В Кремле и во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что обвинения России в агрессии звучат для оправдания поставок оружия на Украину и размещения сил НАТО у восточных границ альянса.