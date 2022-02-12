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«Показательная истерика»: Захарова оценила информационные действия стран Запада

Иван Линдеманн
02:10 12.02.2022
Захарова добавила, что за действиями Запада сейчас наблюдает весь мир. И действия эти выглядят как саморазоблачение, поскольку в полной мере демонстрируют имперские амбиции и милитаризм.
«Показательная истерика»: Захарова оценила информационные действия стран Запада
© Фото: MFA Russia, Globallookpress.com
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Дезинформация и провокация – один из наиболее любимых методов решения собственных проблем на Западе. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя информацию об отправке дополнительного военного контингента США в Польшу и новые публикации американских СМИ о «российском вторжении», Захарова отметила, что происходящее напоминает истерику.

«Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем. Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей», - написала в Telegram официальный представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что за действиями Запада сейчас наблюдает весь мир. И действия эти выглядят как саморазоблачение, поскольку в полной мере демонстрируют имперские амбиции и милитаризм.

Заявления западных стран о якобы нападении России на Украину звучат все чаще. На этом фоне Вашингтон, Лондон и Брюссель грозят Москве санкциями. В Кремле неоднократно заверяли в отсутствии агрессивных планов в отношении Украины. Там считают, что истерия вокруг «нападения» используется в качестве предлога для размещения инфраструктуры НАТО вблизи российских границ и накачки Киева оружием.

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