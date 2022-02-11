США направят в Польшу три тысячи военных

США в ближайшие дни направят в Польшу дополнительно три тысячи военнослужащих. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщает агентство Reuters.

Источники издания отметили, что это делается для того, чтобы успокоить союзников по НАТО на фоне российско-белорусских учений и учений РФ в Черном море.

Развертывание, пишет агентство, будет осуществляться из сил 82-й воздушно-десантной дивизии, базирующейся на базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина, а не из сил Соединенных Штатов в Европе. Один из собеседников оценил это как «значительное развертывание».

Информацию о размещении дополнительных сил в Пентагоне подтвердили ТАСС. Там отметили, что министр обороны Ллойд Остин распорядился отправить в Польшу три тысячи военнослужащих по приказу президента Джо Байдена.

«Эти войска покинут базу Форт-Брэгг в течение нескольких следующих дней. Как ожидается, они будут на месте к началу следующей недели», - сказал агентству представитель ведомства высокого ранга.

Западные страны в последние недели заявляют о «готовящемся вторжении России на Украину». На этом фоне Вашингтон, Лондон и Евросоюз угрожают Москве новыми санкциями. В РФ неоднократно заверяли в отсутствии агрессивных планов в отношении Украины. Там считают, что информационная атака используется в качестве предлога для размещения инфраструктуры НАТО вблизи российских границ и дополнительных поставок оружия Киеву.