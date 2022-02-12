Лыжница Степанова поблагодарила партнеров по команде и тренеров после победы на ОИ

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в составе сборной России Вероника Степанова обратилась к болельщикам и тренерам после триумфального финиша в эстафете. Спортсменка поблагодарила всех причастных к этой блестящей победе, ставшей для наших спортсменок первой за 16 лет.

«Всем привет! Поздравляем страну, поздравляем весь мир с победой. Спасибо команде, спасибо Елене Валерьевне, спасибо той системе, которая растила, кормила и тренировала чемпионов. Ура!», - сказала Степанова в обращении, опубликованном на ее странице в Instagram.

Эстафету 4х5 километров в составе россиянок бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Девушки преодолели всю дистанцию за 53 минуты 41,0 секунду. Этого оказалось достаточно, чтобы взойти на верхнюю ступень пьедестала. Вторыми прибежали немки, а замкнули тройку лучших лыжницы из Швеции.

Позже российский спортсмен, заслуженный мастер спорта России Иван Алыпов назвал забег россиянок крутейшей гонкой. Как признался Алыпов, борьба за золото была захватывающей и он верил именно в такой исход. После победы в эстафете, национальная сборная России поднялась на седьмую строчку в общекомандном зачете на ОИ. Всего у спортсменов из РФ три золота, четыре серебра и шесть бронзовых медалей.