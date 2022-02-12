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Тарасова поделилась эмоциями от победы российских лыжниц на ОИ

Ян Брацкий
14:56 12.02.2022
Эта победа в олимпийской эстафете стала для российских спортсменок первой за последние 16 лет.
Тарасова поделилась эмоциями от победы российских лыжниц на ОИ
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Триумфальная победа российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх в Пекине стала логичным итогом огромной работы, проделанной в последнее время самими спортсменками и их тренерами. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразила знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Понимаете, они как семья. Работали здорово, это наверняка. И вот эта работа дала свои результаты на соревнованиях», - рассказала Тарасова.

За Россию эстафету бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Первые два этапа спортсменки прошли классическим стилем, а последние - свободным. Девушки смогли преодолеть дистанцию 4х5 километров за 53 минуты 41,0 секунды. Серебро досталось лыжницам из Германии, третьими пришли шведки.

Таким образом, российская команда поднялась на седьмую строчку в общекомандном зачете на Олимпиаде в Пекине. В копилке у спортсменов из РФ три золота, четыре серебра и шесть бронзовых медалей.

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