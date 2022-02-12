Российские лыжницы выиграли золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Российские лыжницы завоевали золото в эстафете на зимних Олимпийских играх, которые проходят Пекине.

Спортсменкам из России удалось преодолеть дистанцию 4х5 километров за 53 минуты 41,0 секунды. Серебро досталось лыжницам из Германии, третьими пришли шведки.

За команду Олимпийского комитета России в эстафете выступали лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. В первых двух этапах спортсменкам нужно было пройти классическим стилем, а последние — свободным.

Таким образом, национальная сборная России поднялась на седьмую строчку в общекомандном зачете на ОИ-2022 в Пекине. В копилке у спортсменов из РФ три золота, четыре серебра и шесть бронзовых медалей.