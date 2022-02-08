СМИ: посольство США в Киеве может переехать на запад Украины

Посольство США в Киеве рассматривает переезд дипмиссии на запад страны из-за опасений эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что определенных решений по этому вопросу не принято, однако переезд «активно обсуждается».

В то же время в Госдепартаменте США изданию заявили, что в данный момент по этому поводу нечего сказать.

Посольство Соединенных Штатов в Киеве ранее дважды призвало своих граждан покинуть территорию Украины. Дипломаты также опубликовали дорожную карту с перечнем государств для выезда из страны.

В последнее время западные страны активно распространяют информацию о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Москва неоднократно заявляла, что РФ не собирается ни на кого нападать, а обвинения в «агрессии» Запад использует для того, чтобы разместить как можно больше сил НАТО рядом с российскими границами.