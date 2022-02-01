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В Кремле заявили об отсутствии новых данных по дальнейшему разговору Путина и Байдена

Елизавета Потейчук
20:59 01.02.2022
Дмитрий Песков сообщил, что новостей на этот счет пока что нет.
В Кремле заявили об отсутствии новых данных по дальнейшему разговору Путина и Байдена
© Фото: White House via Globallookpress.com
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что новых сведений о проведении следующей телефонной беседы между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом пока нет.

«Пока никаких новостей нет на этот счет», - сказал Песков в беседе с ТАСС.

Ранее в администрации президента США Джо Байдена допустили введение ограничений против российского лидера Владимира Путина в случае эскалации ситуации на Украине. Однако позднее в СМИ появилась информация, что Вашингтон решил пока не вводить персональных санкций против высшего руководства России, так как это могло бы создать «технические трудности». В Кремле возможное введение санкций США против российского лидера назвали политически деструктивным.

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