В Кремле заявили об отсутствии новых данных по дальнейшему разговору Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что новых сведений о проведении следующей телефонной беседы между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом пока нет.

«Пока никаких новостей нет на этот счет», - сказал Песков в беседе с ТАСС.

Ранее в администрации президента США Джо Байдена допустили введение ограничений против российского лидера Владимира Путина в случае эскалации ситуации на Украине. Однако позднее в СМИ появилась информация, что Вашингтон решил пока не вводить персональных санкций против высшего руководства России, так как это могло бы создать «технические трудности». В Кремле возможное введение санкций США против российского лидера назвали политически деструктивным.