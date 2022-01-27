СМИ: США передумали вводить санкции против Путина
Официальный Вашингтон решил пока не вводить персональных санкций против высшего руководства России, поскольку это могло бы создать «технические трудности». Об этом сообщил телеканала CBS. Ранее в администрации президента США Джо Байдена допустили введение ограничений против российского лидера Владимира Путина в случае эскалации ситуации на Украине.
«США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого. Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если ты это сделаешь, это создаст некоторые технические трудности», - отметила корреспондент телеканала.
Москва неоднократно и аргументировано опровергала заявления США о готовящемся «вторжении» на Украину. По заявлению Кремля, агрессивная риторика Запада и попытки очернить Россию используются как предлог, чтобы разместить на Украине еще больше оружия и военных инструкторов НАТО. В свою очередь, Россия ни с кем не воюет и не собирается этого делать.