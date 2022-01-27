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СМИ: США передумали вводить санкции против Путина

Ян Брацкий
08:41 27.01.2022
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал возможное введение подобных санкций политически деструктивным шагом.
СМИ: США передумали вводить санкции против Путина
© Фото: Юки Ивамура, РИА Новости
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Официальный Вашингтон решил пока не вводить персональных санкций против высшего руководства России, поскольку это могло бы создать «технические трудности». Об этом сообщил телеканала CBS. Ранее в администрации президента США Джо Байдена допустили введение ограничений против российского лидера Владимира Путина в случае эскалации ситуации на Украине.

«США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого. Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если ты это сделаешь, это создаст некоторые технические трудности», - отметила корреспондент телеканала.

Москва неоднократно и аргументировано опровергала заявления США о готовящемся «вторжении» на Украину. По заявлению Кремля, агрессивная риторика Запада и попытки очернить Россию используются как предлог, чтобы разместить на Украине еще больше оружия и военных инструкторов НАТО. В свою очередь, Россия ни с кем не воюет и не собирается этого делать.

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