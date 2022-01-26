В Кремле назвали деструктивными призывы к санкциям в отношении Путина

Возможное введение санкций США против высшего руководства России является политически деструктивным. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков. Ранее глава Белого дома Джо Байден не исключил введения ограничений против Владимира Путина. Кроме того, вероятность подобных санкций обсуждал американский сенат.

«Это не болезненно, это деструктивно политически», - сказал Песков.

Как отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о зарплате президента, он по-прежнему держит ее в российском банке.

«Дело в том, что это по нашему закону для представителей высшего руководства и чиновников давно было запрещено. Поэтому конечно же такая постановка вопроса абсолютно не болезненна», - добавил пресс-секретарь.

В последнее время коллективный Запад активно ищет способы для ужесточения санкционной политики в отношении России. Очередным поводом для этого стала информационная кампания о подготовке «вторжения» РФ на Украину. Москва неоднократно заявляла об отсутствии таких планов. В Кремле подчеркнули, что основная причина эскалации ситуации в регионе - активность НАТО и США в самой Украине, поставки на ее территорию вооружения и военных инструкторов.