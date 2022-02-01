Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Венгрией по транзиту газа

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сообщил, что российская сторона готова к наращиванию сотрудничества с Венгрией в сфере транзита газа. Российский лидер также добавил, что Венгрия «неизменно подтверждает репутацию надежного партнера» в данной области.

«Венгрия неизменно подтверждает репутацию надежного партнера в вопросах транзита российского топлива. И мы, естественно, готовы наращивать взаимовыгодное сотрудничество в этой сфере», - заявил президент.

Переговоры российской и венгерской сторон продлились пять часов. Также в ходе беседы Владимир Путин сообщил, что нарушение прав человека на Украине стало системным, и подчеркнул игнорирование США принципиальных озабоченностей РФ по гарантиям безопасности.