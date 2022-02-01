Президент РФ сообщил, что нарушение прав человека на Украине стало системным
Президент России Владимир Путин заявил, что на территории Украины нарушение прав человека приобрело системный характер. Об этом российский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Путин подчеркнул, что Венгрия предпринимает активные меры для решения этой проблемы.
«Естественно, обсуждался вопрос, связанный с урегулированием украинского конфликта, ситуация на Украине, в целом, в том числе в сфере прав человека, нарушение которых приобрело там системный характер», - говорит глава российского государства.
Более того, по словам Путина, в ходе встречи было затронуто «нынешнее положение дел в отношениях между Россией и Евросоюзом». Напомним, российский лидер рассказал, что принципиальные озабоченности российской стороны по гарантиям безопасности Штатами были проигнорированы. Владимир Путин также раскрыл позиции, которые, по его словам, не были учтены.