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Президент РФ сообщил, что нарушение прав человека на Украине стало системным

Елизавета Потейчук
19:44 01.02.2022
Владимир Путин подчеркнул, что Венгрия предпринимает энергичные меры для решения данной проблемы.
Президент РФ сообщил, что нарушение прав человека на Украине стало системным
© Фото: Britta Pedersen ZB Globallookpress
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Президент России Владимир Путин заявил, что на территории Украины нарушение прав человека приобрело системный характер. Об этом российский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Путин подчеркнул, что Венгрия предпринимает активные меры для решения этой проблемы.

«Естественно, обсуждался вопрос, связанный с урегулированием украинского конфликта, ситуация на Украине, в целом, в том числе в сфере прав человека, нарушение которых приобрело там системный характер», - говорит глава российского государства.

Более того, по словам Путина, в ходе встречи было затронуто «нынешнее положение дел в отношениях между Россией и Евросоюзом». Напомним, российский лидер рассказал, что принципиальные озабоченности российской стороны по гарантиям безопасности Штатами были проигнорированы. Владимир Путин также раскрыл позиции, которые, по его словам, не были учтены.

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