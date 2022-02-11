В ОКР заявили, что фигуристка Валиева получила отрицательные допинг-пробы на ОИ в Пекине

В Олимпийском комитете России (ОКР) прокомментировали ситуацию с допинг-пробой у российской фигуристки Камилы Валиевой. Было отмечено, что в период проведения зимней Олимпиады в Пекине у российской спортсменки при допинг-тестировании не было обнаружено запрещенных веществ.

«Допинг-проба спортсменки, которая дала положительный результат, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. При этом Спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты — отрицательные», - отметили в комитете.

Также в ОКР подчеркнули, что в настоящий момент предпринимаются все необходимые меры, что того чтобы сохранить золото, завоеванное российскими фигуристами в командном турнире на Играх в Пекине.

«Олимпийский комитет России предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов Команды ОКР, и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль. ОКР также исходит из того, что будет проведено полноценное расследование, по итогам которого будут установлены все имеющие значение юридические и фактические обстоятельства произошедшего», - добавили в ОКР.

Напомним, что в понедельник, 7 февраля, российским фигуристам удалось завоевать победу в командном турнире по фигурному катанию на ОИ. Олимпийской чемпионкой, в частности, стала Камила Валиева, которая выступила в одиночном женском катании.

Церемонию награждения победителей и призеров турнира назначили на вторник, 8 февраля, однако впоследствии ее перенесли на неопределенный срок. Затем в СМИ появились сообщения, что задержка церемонии награждения произошла из-за проблем с допинг-пробой у 15-летней Валиевой.

Сегодня в Международном агентстве тестирования (ITA) сообщили, что церемония награждения фигуристов на ОИ была отложена из-за допинг-пробы 15-летней россиянки, которая была взята в декабре во время Чемпионата России. Тогда у Валиевой обнаружили запрещенный «триметазидин».

Временное отстранение российской спортсменки было снято 9 февраля, однако Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА.