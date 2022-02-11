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ISU обжалует в CAS отмену отстранения фигуристки Валиевой

Виктория Ивашечкина
08:53 11.02.2022
Ранее Международное агентство тестирования сообщило, что анализ россиянки показал присутствие в ее организме следов запрещенного препарата триметазидин.
ISU обжалует в CAS отмену отстранения фигуристки Валиевой
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
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Международный союз конькобежцев (ISU) обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение РУСАДА снять временное отстранение с фигуристки Камилы Валиевой.

«ISU воспользуется своим правом на апелляцию в CAS по решению РУСАДА снять временное отстранение и обратится с требованием вернуть его», - говорится в релизе.

Ранее Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что, по результатам анализа фигуристки Камилы Валиевой от 25 декабря, в крови у спортсменки были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидин. 

РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение. После апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, на данный момент Валиевой разрешено продолжить участие в Олимпиаде.

Напомним, 7 февраля, российским фигуристам удалось завоевать победу в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Олимпийской чемпионкой, в частности, стала Камила Валиева. Она выступила в одиночном женском катании.

Спустя некоторое время в СМИ появилась информация о том, что именно из-за допинг-теста россиянки была отложена церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию. 

Церемонию назначили на вторник, 8 февраля, однако впоследствии ее перенесли на неопределенный срок.

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