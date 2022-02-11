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Валиевой официально разрешили продолжить участие в Олимпиаде

Анна Назайкина
06:55 11.02.2022
Международный олимпийский комитет подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение РУСАДА.
Валиевой официально разрешили продолжить участие в Олимпиаде
© Фото: Darryl Dyck, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Допинг-тестирование российской фигуристки Камилы Валиевой, которое было проведено 25 декабря на Чемпионате России в Санкт-Петербурге, показало положительный результат на триметазидин. Временное отстранение 15-летней спортсменки было снято 9 февраля, сообщили в Международном агентстве тестирования (ITA).

«Вечером 9 февраля 2020 года Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение отменить временное отстранение спортсменки, что позволило ей продолжить участие в Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине», - говорится в пресс-релизе агентства.

Было отмечено, что Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА.

Напомним, что в понедельник, 7 февраля, российским фигуристам удалось завоевать победу в командном турнире по фигурному катанию на ОИ. Олимпийской чемпионкой, в частности, стала Камила Валиева, которая выступила в одиночном женском катании.

Церемонию награждения победителей и призеров турнира назначили на вторник, 8 февраля, однако впоследствии ее перенесли на неопределенный срок. Затем в СМИ появились сообщения, что задержка церемонии награждения произошла из-за проблем с допинг-пробой у 15-летней Валиевой.

10 февраля Валиева приняла участие в тренировке в Столичном дворце спорта, где 15 февраля начнутся соревнования по фигурному катанию среди женщин.

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