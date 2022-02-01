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Следствие задержало подозреваемого в поджоге квартиры в Чертаново

Марина Крижановская
12:09 01.02.2022
Он уже дал показания, с ним проведены необходимые следственные действия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Чертановский межрайонный следственный отдел СУ по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве проводит расследование по делу о поджоге квартиры на юге столицы.

Ранее, 29 января, в жилом доме по улице Дорожной произошло возгорание. В результате пожара в больницу были госпитализированы двое молодых людей с ожогами различной степени тяжести. Следствию удалось установить, что пожар произошел в результате поджога. Сообщается о расследовании уголовного дела «по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. "а"," е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц")».

«В ходе предварительного следствия установлено, что возгорание произошло в результате поджога. Установлен и задержан ранее неоднократно судимый 42-летний подозреваемый в совершении преступления. В ходе допроса он сообщил следствию, что принес к двери личные вещи бывшей сожительницы. Поджег и ушел из подъезда. В настоящее время фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

Представитель Следственного комитета сообщила, что с фигурантом уголовного дела проведены необходимые следственные действия. Ему предъявлено обвинение. Сообщается, что в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед районным судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ добавила, что «расследование продолжается».

Ранее были опубликованы кадры из сгоревшей квартиры в Москве, откуда через окно спасли женщину. Сообщалось, что в общей сложности накануне из пожара были спасены 12 человек, среди которых был один ребенок.

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