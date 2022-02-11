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Опубликованы фото с места падения Ан-2 на Камчатке

Иван Линдеманн
05:28 11.02.2022
На борту находились два человека – пилоты. Оба погибли, подтвердили в МЧС РФ.
Опубликованы фото с места падения Ан-2 на Камчатке
© Фото: Пресс-служба губернатора Камчатского края
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Пресс-служба губернатора Камчатского края опубликовала фотографии с места падения самолета Ан-2. На кадрах видно, что в районе крушения работают спасатели.

© Пресс-служба губернатора Камчатского края

На борту Ан-2 находились два человека – пилоты. Оба погибли, подтвердили в МЧС РФ. По данным пресс-службы ведомства, самолет упал в районе села Коряки Елизовского района.

© Пресс-служба губернатора Камчатского края

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, морского и внутреннего водного транспорта лицом, управляющим легким (сверхлегким) воздушным судном или маломерным судном».

Причины произошедшего пока неизвестны. На месте катастрофы работает следственная группа.

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