Опубликованы фото с места падения Ан-2 на Камчатке
На борту находились два человека – пилоты. Оба погибли, подтвердили в МЧС РФ.
© Фото: Пресс-служба губернатора Камчатского края
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Опубликованы фото с места падения Ан-2 на Камчатке
На борту находились два человека – пилоты. Оба погибли, подтвердили в МЧС РФ.
© Фото: Пресс-служба губернатора Камчатского края
|
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