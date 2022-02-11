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Губернатор Камчатки сообщил о гибели экипажа упавшего Ан-2

Анна Касаткина
04:49 11.02.2022
На место авиакатастрофы прибыли спасатели, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Губернатор Камчатки сообщил о гибели экипажа упавшего Ан-2
© Фото: Алексей Сухоруков РИА Новости
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Находившиеся на борту потерпевшего крушение на Камчатке самолета Ан-2 люди погибли. Об этом со ссылкой на информацию от МЧС сообщил губернатор края Владимир Солодов.

«В нем (самолете. - Прим.ред.) находилось два члена экипажа. По предварительной информации от МЧС, они погибли при падении самолета и пожаре», - рассказал Солодов в Instagram.

Он добавил, что на место авиакатастрофы прибыли спасатели, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По поручению губернатора на место также выехал заместитель председателя краевого правительства Роман Василевский.

Частный самолет Ан-2 упал недалеко от села Коряки Елизовского района. Информация о крушении поступила в Центр управления в кризисных ситуациях днем в пятницу, 11 февраля. Самолет выполнял технический полет по перевозке груза.

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