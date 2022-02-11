На Камчатке, предположительно, упал самолет Ан-2

Неподалеку от села Коряки на Камчатке, возможно, потерпел катастрофу самолет Ан-2. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Информация о происшествии поступила в Центр управления в кризисных ситуациях днем 11 февраля. Очевидцы сообщили, что наблюдали падение легкомоторного самолета Ан-2 в районе села Коряки Елизовского района.

На место предполагаемого падения выехали спасатели пожарной части села Коряки и представители спасательного центра МЧС РФ. Обстановка уточняется. По предварительной информации, Ан-2 нес груз и выполнял технический рейс, на борту присутствовали два человека.