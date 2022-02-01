Путин заявил о проработке передачи технологий производства российской вакцины от COVID-19 в Венгрии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что вопрос о передаче технологий по производству российской вакцины от коронавирусной инфекции на данный момент прорабатывается. Кроме того, по словам Путина, прямая линия и диалог намного луче, чем беседа по телефону.

«Несмотря на все кризисные ограничения, а мы стараемся бороться даже совместно, поставили более пяти миллионов доз вакцин, и у вас зарегистрировали "Спутник Лайт". Сейчас прорабатываем передачу технологий и производственных линий», - сказал глава российского государства в ходе встречи.

Кроме того, в ходе встречи российский лидер сообщил, что проинформирует премьер-министра Венгрии о предложениях по гарантиям безопасности. Также напомним, что Украина впервые начала импортировать газ из Венгрии. До этого поставки осуществлялись только в обратном направлении.