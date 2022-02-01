В стране и мире Путин сообщил, что проинформирует премьера Венгрии Орбана о предложениях по гарантиям безопасности Андрей Аркадьев Также глава государства отметил, что энергетика имеет большое место в сотрудничестве России и Венгрии, поставки российских энергоресурсов стабильны. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин проинформирует премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о предложениях по гарантиям безопасности между Москвой и Вашингтоном. «Мне было бы очень важно обменяться с тобой мнениями о ситуации сейчас в сфере безопасности. Известно, что мы отправили США свои предложения о заключении соответствующих письменных обязательств на этот счет, и я с удовольствием проинформирую тебя о том, как развивается этот процесс», - сказал Путин. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что на очных переговорах в Кремле Путин и Орбан обсудят основные проблемы европейской безопасности, региональные конфликты и двусторонние отношения. Также речь зайдет о сотрудничестве Москвы и Будапешта в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика