Путин сообщил, что проинформирует премьера Венгрии Орбана о предложениях по гарантиям безопасности
Президент России Владимир Путин проинформирует премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о предложениях по гарантиям безопасности между Москвой и Вашингтоном.
«Мне было бы очень важно обменяться с тобой мнениями о ситуации сейчас в сфере безопасности. Известно, что мы отправили США свои предложения о заключении соответствующих письменных обязательств на этот счет, и я с удовольствием проинформирую тебя о том, как развивается этот процесс», - сказал Путин.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что на очных переговорах в Кремле Путин и Орбан обсудят основные проблемы европейской безопасности, региональные конфликты и двусторонние отношения.
Также речь зайдет о сотрудничестве Москвы и Будапешта в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.