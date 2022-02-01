Украина начала физический импорт газа из Венгрии

Украина впервые начала импортировать газ из Венгрии. До этого поставки осуществлялись только в обратном направлении. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, отметив, что в страну также поступает газ из Словакии.

«Венгерское направление стало вторым после словацкого гарантированного маршрута газа в Украину даже при отсутствии транзита. Открытие этого направления создало возможность трейдерам организовать поставку СПГ газа в Украину с терминала в Хорватии», - написал Макогон в Facebook.

Ранее бывший руководитель компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украине придется воровать российский газ из транзитной трубы, если компания не сможет обеспечить достаточный импорт голубого топлива, чтобы покрыть суточные дефициты. По его словам, «Нафтогаз» не сможет покрыть существующий спрос, если потребление газа внутри Украины достигнет показателей февраля 2020 года.