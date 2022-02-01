Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украина начала физический импорт газа из Венгрии

Алексей Курильченко
13:38 01.02.2022
Направление стало вторым после Словакии гарантированным источником топлива для Украины.
Украина начала физический импорт газа из Венгрии
© Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

Украина впервые начала импортировать газ из Венгрии. До этого поставки осуществлялись только в обратном направлении. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, отметив, что в страну также поступает газ из Словакии.

«Венгерское направление стало вторым после словацкого гарантированного маршрута газа в Украину даже при отсутствии транзита. Открытие этого направления создало возможность трейдерам организовать поставку СПГ газа в Украину с терминала в Хорватии», - написал Макогон в Facebook.

Ранее бывший руководитель компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украине придется воровать российский газ из транзитной трубы, если компания не сможет обеспечить достаточный импорт голубого топлива, чтобы покрыть суточные дефициты. По его словам, «Нафтогаз» не сможет покрыть существующий спрос, если потребление газа внутри Украины достигнет показателей февраля 2020 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:39 В стране и мире
Путин сообщил, что проинформирует премьера Венгрии Орбана о предложениях по гарантиям безопасности
12:19 Армия
Видео
В Минобороны РФ назвали цели учений ВМФ и ВКС в Мировом океане
11:31 В стране и мире
В МИД РФ опровергли передачу США ответа по гарантиям безопасности
11:58 В стране и мире
Видео
Момент поджога квартиры в Чертаново попал на видео
12:06 Армия
Видео
Шойгу: Россия добровольно проинформировала иностранных атташе о совместных учениях «Союзная решимость - 2022»
Популярное
Видео
Гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» наградили Звездой Героя России
Видео
Мотострелки ВВО завершили развертывание полевого лагеря на полигоне Брестский в Белоруссии
Небензя: Россия и Украина были бы до сих пор добрыми соседями, если бы не Запад
Видео
Огромный разлом образовался на берегу Черного моря
Новый рекорд по снегу ожидается в Москве
Видео
Чурикова рассказала об уникальности Куравлева
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.