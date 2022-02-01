Минтруд рекомендовал работодателям перевести на удаленку максимальное число работников

Российский Минтруд рекомендовал работодателям перевести на удаленный режим работы максимально возможное число сотрудников из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Отмечается, что число переводимых на удаленку сотрудников определяет работодатель, а сам факт перевода не является основанием для снижения зарплаты.

«В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников. Соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в России не планируют переводить всех школьников на дистанционное обучение, но субъекты страны могут локально принять соответствующее решения в зависимости от сложившейся эпидемиологической ситуации.